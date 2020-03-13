Евросоюз официально продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России со сроком действия, истекавшим 15 марта. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает ТАСС.

«Сегодня совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, должны быть продлены еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2020 года», — отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что «эти ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на их предоставление или предоставление других экономических ресурсов включенным в перечень лицам». «В настоящее время они применяются к 175 физическим лицам и 44 юридическим лицам после исключения из списка двух умерших лиц», — говорится в сообщении.

Политическое решение о продлении санкций приняли послы стран — членов ЕС без обсуждения еще 4 марта. В пятницу оно так же, без обсуждения, было утверждено Советом ЕС, после чего опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день, то есть в субботу, 14 марта.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан «в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им». В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний пакет представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.