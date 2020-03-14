Мосгорсуд признал законным продление до 1 мая срока содержания под стражей председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Об этом РАПСИ сообщил старший следователь Следственного комитета России по особо важным делам генерал-майор юстиции Михаил Туманов.

Решение Басманного суда Москвы, которым в отношении Попова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 мая, признано законным и обоснованным, апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения.

Глава Тольяттихимбанка Попов вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ). Попов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

Ранее директор по правовым вопросам АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Татьянин сообщил, что «Уралхим» как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ), заинтересован в проведении тщательного и полного расследования».

Он заметил, что следственные органы объединили в едином уголовном деле различные эпизоды преступной деятельности основных бенефициаров «Тольяттиазота»: организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ). По мнению юриста, «это позволит следствию увидеть полную картину преступной деятельности фигурантов и дать им объективную оценку».

Обвиняемые разработали и осуществили сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции ТОАЗа, а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому «Тольяттиазоту», так и его миноритарным акционерам, считает Татьянин. Директор надеется, что «благодаря деятельности следственных и судебных органов ущерб «Тольяттиазоту» и его миноритарным акционерам будет возмещен».

Также ранее стало известно о возбуждении против Попова уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере).