Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки по ипотеке: два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям» , что пересматривают ставки.

С 13 марта ипотечные ставки выросли в ЮниКредит Банке и Транскапиталбанке (ТКБ), представители кредитных организаций это подтвердили. Их примеру готовы последовать и другие крупные игроки ипотечного рынка. «В ближайшее время мы готовимся повысить ставки ипотеки примерно на 1—2%», — передал через пресс-службу управляющий директор Абсолют Банка Антон Павлов.

Альфа-Банк сейчас «рассматривает вопрос повышения ипотечных ставок», «ФК Открытие» — «внимательно следит за экономической ситуацией и сейчас пересматривает ставки по ипотеке», Росбанк «рассматривает возможность корректировки ставок», сообщили «Ведомостям» пресс-службы банков.

ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк утверждают, что решение о повышении ипотечных ставок не принимали, будут следить за изменениями экономической и рыночной ситуации и соответственно корректировать условия ипотеки, а Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют пересмотр условий ипотеки.