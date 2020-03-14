Резкое увеличение ключевой ставки Центрального банка РФ получится предотвратить, если удастся остановить распространение нового коронавируса до лета. Такое мнение выразил в субботу председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Все зависит от длительности процесса борьбы с коронавирусом. Если мы к лету победим его, мы вполне можем избежать резкого повышения ключевой ставки», — сказал он.

Костин подчеркнул, что повышение ставки в нынешних условиях вполне ожидаемая, хотя и радикальная мера, поскольку она сильно повлияет на банковскую систему в стране. «Если ситуация будет очень сильно дальше развиваться, то нельзя исключать такой меры, как повышение ключевой ставки Центрального банка. Это, безусловно, будет способствовать тому, что вообще ставки на рынке будут расти», — пояснил он.

Глава ВТБ отметил, что не стоит опасаться рисков из-за обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе, являющейся одним из важнейших экономических партнеров РФ, так как не менее важный партнер — Китай — в ближайшее время может вернуться на мировой рынок. «Я думаю, что если усиление кризиса в Европе совпадет с выходом Китая из комы и с восстановлением производственных и торговых цепочек с ним, то риск будет нивелирован», — сказал Костин.