Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банковский сектор в России имеет серьезный резерв прочности, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами.

«Что касается банковского сектора, вы знаете, за последние годы, начиная с кризиса 2008 года, потом санкции, мы накопили достаточно большой опыт и создали тоже достаточно серьезный резерв прочности. Он связан и с большей капитализацией банков, и с более строгим регулированием», — заявил глава второго по активам российского банка в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«И я хотел бы сказать нашим зрителям: мы еще два-три года назад, когда готовились к очень серьезным санкциям, затоварились иностранной валютой настолько, чтобы избежать любого «набега» граждан на наши учреждения. Я думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому никакой проблемы, если сегодня к нам, как в Италии за колбасой, выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим», — сказал он.

Костин отметил, что не видит проблем с тем, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами.

При этом он сказал, что, если ситуация с вирусом продлится и дальше, рынки могут испытать дальнейшее снижение.

«Но паниковать не надо… А вкладчикам я еще раз повторяю: дважды теряет тот, кто дергается. Считаю, что сегодня нет таких базовых проблем, которые мы не смогли бы решить», — заявил он.