Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что Банку России не придется резко повышать ключевую ставку в нынешней ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале глава второго по активам российского банка напомнил, что в 2008 году Центральный банк активно использовал значительное повышение ключевой ставки, для того чтобы сдерживать инфляцию.

«Мне кажется, что сегодня, по крайней мере по мнению наших ведущих аналитиков, все-таки отсутствуют серьезные основания считать, что инфляция выйдет за границу четырех процентов и так далее, поэтому я бы все-таки сегодня придержал повышение ключевой ставки как крайнюю меру, и чтобы она повышалась не резко, как было раньше, а, скажем, на 1—1,5%, что серьезно может не отразиться на ставках», — сказал Костин.

При этом, по его словам, все зависит от длительности процесса борьбы с коронавирусом. «Если мы к лету или летом победим его, то мы вполне можем избежать резкого повышения ключевой ставки… Безусловно, если Центральный банк пойдет на серьезное увеличение ключевой ставки, то ставки будут расти по кредитам, по депозитам, ну и по ипотеке тоже. Попытаемся этого избежать, надеюсь, что на данной стадии таких резких мер еще не требуется», — заключил глава ВТБ.

В пятницу Банк России сообщил, что произошедшее с начала марта ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. При этом продолжительное замедление мировой экономики может стать одним из значимых дезинфляционных факторов среднесрочного характера для России.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта. Опрошенные агентством эксперты считают, что регулятор может увеличить ключевую ставку на фоне ухудшения ситуации на финансовых рынках: распространение коронавирусной инфекции за пределами Китая привело к распродажам активов во второй половине февраля.