Сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более чем 7 млрд рублей, стало известно газете «Коммерсант» . Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения — Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» задержали в минувшую среду: Шеловских, Сомова и Петренко — в их столичных квартирах, Макарцева — в коттеджном поселке «Заокские просторы» в Тульской области, где он проживал.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», правоохранители установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Как установили в полиции, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске Клигман.

Указания о том, каким образом следовало действовать, он передавал своему доверенному лицу Наталье Петренко. Она, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза». Непосредственными исполнителями, по версии следствия, были бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления Андрей Сомов. Помощь в подборе фиктивных фирм им оказывал бывший сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев. Он же, считает следствие, обеспечивал «крышу» банкирам.

При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд рублей.

В суде Станислав Шеловских, Андрей Сомов, Денис Макарцев и Наталья Петренко свою причастность к хищениям отрицали. Сомов отмечал, что он лишь оформлял документы на переуступку прав, не зная о том, что эта операция носит криминальный характер. Адвокаты предлагали ограничиться в отношении их клиентов залогами или домашним арестом, но их отправили в СИЗО как минимум до 8 мая.

АСВ обнаружило 16,6 млрд рублей недостачи в банке «Агросоюз» Наибольшая сумма приходится на недостачу денежных средств на корреспондентском счете в иностранном банке-корреспонденте — 15,6 млрд рублей.

Лицензия у «Агросоюза» была отозвана 7 ноября 2018 года. Объясняя свое решение, Центробанк в числе прочего указывал, что кредитная организация для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности осуществляла «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера капитала. «В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации ее единственным участником в течение 2018 года девять раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн рублей. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — отмечали в Банке России.

Кроме того, регулятором был установлен факт отсутствия в кассе «Агросоюза» более чем 1,3 млрд рублей наличных денежных средств, что было сопоставимо с размером его капитала. При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.



США 3 августа 2018 года ввели санкции в отношении банка «Агросоюз» в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи. В сообщении американского Минфина указывалось, что «Агросоюз» провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам.