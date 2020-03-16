Мосгорсуд выпустил из СИЗО и поместил под домашний арест Ирину Фаминскую, бывшую совладелицу некогда одного из крупнейших кредитных учреждений Крыма — Банка ВВБ. По мнению апелляционной инстанции, нахождение банкирши в СИЗО противоречит законодательному запрету на арест предпринимателей, пишет «Коммерсант» .

Басманный суд арестовал экс-банкиршу 30 января этого года. Адвокаты настаивали на том, что избранная судом мера пресечения противоречит законодательству, запрещающему заключение в СИЗО по обвинению в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Кроме того, защита указывала, что Фаминская сейчас является пенсионеркой, имеет постоянное место жительства в Москве, не скрывалась от следствия с момента возбуждения дела 6 марта 2019 года и в любой момент готова сдать свой загранпаспорт. Эти и другие обстоятельства, по мнению адвокатов, были проигнорированы судом первой инстанции.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать хищение средств Банка ВВБ в марте 2019 года после обращения Агентства по страхованию вкладов. Обвинение было предъявлено Ирине Фаминской и ее коллеге Светлане Деминой (находится под домашним арестом).

Представитель ГСУ СКР в суде возражал против изменения меры пресечения Ирине Фаминской. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что Фаминская являлась «членом органа управления коммерческой организации» и предъявленное ей обвинение полностью связано с ее деятельностью в этой роли. Также горсуд отметил, что следствие не привело весомых доказательств того, что обвиняемая может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства по делу.

Кредитное учреждение ранее базировалось в Ярославле, но затем переехало в Севастополь. «Коммерсант» напоминает, что Ирина Фаминская владела 9,17% его акций, а председателем совета директоров банка стал Гай Юрченко, возглавлявший до этого в правительстве Крыма департамент безопасности и противодействия коррупции.

Лицензия у банка была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов». Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно.

Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.



В январе этого года стало известно об иске АСВ к бывшим контролирующим лицам Банка ВВБ на 10,15 млрд рублей, в числе ответчиков значились и Фаминская с Юрченко и Деминой. В феврале сообщалось об аресте судом имущества экс-руководства банка в рамках этого иска.