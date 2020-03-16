Цена на нефть Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель впервые с февраля 2016 года.

Стоимость фьючерса на Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже снизилась на 8,8%, до 30,87 доллара за баррель (по данным на 13:06 мск). Цена апрельских фьючерсов нефти марки WTI составляла 30,13 доллара за баррель (минус 1,6 доллара).

Тем временем доллар на Московской бирже преодолел в моменте отметку в 75 рублей, а евро держится выше 84 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Так, максимальный курс, достигнутый американской валютой, составил в ходе торгов 75,03 рубля (минимальный был равен 73,2 рубля), по евро — 84,27 рубля (при минимальном уровне 81,02).