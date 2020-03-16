Банк «Зенит» снизил ставку по потребительскому кредиту под залог недвижимости до 8,89%. Новые условия также распространяются на программу рефинансирования кредитов других банков, следует из релиза финучреждения.

В качестве залога банк принимает жилые и коммерческие помещения, находящиеся в собственности как самого заемщика, так и любого физического или юридического лица.



«Клиенты могут получить средства на срок от 1 года до 15 лет и на срок от 1 года до 25 лет при рефинансировании кредитов. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области — 20 млн рублей (25 млн рублей при рефинансировании кредитов), для жителей других регионов — 15 млн рублей», — отмечается в сообщении.



Заемщиками могут выступать физлица, постоянно проживающие и работающие на территории РФ.