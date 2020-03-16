Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Московского Индустриального Банка (МИнБанк) в лице Центробанка об аресте имущества и денежных средств президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова и вице-президента банка Адама Арсамакова, говорится в определении суда.

Принимая во внимание, что доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд не нашел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер, отметил столичный арбитраж.

Кроме того, 18 февраля суд отклонил заявление ЦБ об аресте имущества и денежных средств девятнадцати руководителей кредитной организации в пределах 195,6 млрд рублей.

Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с учетом представленных документов со стороны ответчиков». Доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, считает суд.

Ранее столичный арбитраж принял к производству и назначил на 7 апреля рассмотрение иска ЦБ о взыскании более 195 млрд рублей убытков с руководителей этого банка. В качестве ответчиков по иску заявлены менеджеры банка.

22 января 2019 года Банк России объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора. 12 июля 2019 года ЦБ утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства МИнБанка. В сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку Вокбанка.