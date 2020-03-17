Журнал Forbes составил новый рейтинг 100 надежных российских банков . Первое место в нем занял Райффайзенбанк, второе — ЮниКредит Банк, третье — Росбанк. Таким образом, все три первых места в этом году оказались заняты «дочками» западных кредитных организаций, пишет издание.

При составлении списка Forbes учитывал данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбирались банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В итоге банки внутри сотни поделились на пять групп надежности.

Группа с наивысшей степенью надежности, в которую вошли банки с рейтингами по международной шкале «BBB» и «BBB-» и рейтингом по национальной шкале «AAA», оказалась целиком состоящей из российских госбанков и «дочек» иностранных банков. Самым надежным из российских госбанков оказался Сбербанк — он на четвертом месте, следующий за ним ВТБ — на 11-м.

Из частных российских банков наивысшую позицию занял Альфа-Банк — 26-е место. Это уже следующая категория надежности: в нее попали банки с рейтингами по международной шкале «BB+» и «BB», по российской шкале — «AA+» и «AA». Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения конъюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства. В той же группе находится и Совкомбанк (27-е место).

Годом ранее рейтинг 100 надежных российских банков возглавлял ЮниКредит Банк. Далее шли Райффайзенбанк и Росбанк.

Напомним, в прошлом году в рамках опроса SuperJob респонденты назвали самым надежным банком Сбербанк. На втором месте был ВТБ, на третьем — Альфа-Банк; в первую пятерку также вошли Газпромбанк и Россельхозбанк.



Ранее стало известно, что Сбербанк перестал быть банковским брендом № 1 по версии Brand Finance, а на первое место со второго в списке сильнейших брендов поднялся индонезийский BCA.