В Москве вкладчики Межтрастбанка, которым признанное банкротом в марте 2016 года кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд рублей, заблокировали его бывшего президента, председателя совета директоров Игоря Бойкова, находившегося в розыске более двух лет, в его собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции. Об этом стало известно газете «Коммерсант» .

Как рассказал изданию знакомый с ситуацией источник, вкладчики установили местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова. Когда в начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир (в столичном районе Хамовники, на ул. Усачева, 62), клиенты заблокировали его квартиру и вызвали сотрудников полиции, которые его и задержали.

Изначально фигурантами уголовного дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере, которое расследует следственный департамент МВД, являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы. Бойков и бывший член совета директоров Межтрастбанка Сергей Липатов в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась после того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Цибульский и Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Последних Останкинский райсуд Москвы в прошлом году приговорил за хищение из банка более чем 2,5 млрд рублей к двум годам и десяти месяцам и трем годам лишения свободы соответственно, а не признавшую вины Романову отправили в колонию на четыре с половиной года.

Двум бывшим менеджерам Межтрастбанка предъявлено обвинение по делу на 2,5 млрд рублей Расследование в отношении иных участников преступной группы продолжается.

Благодаря показаниям Цибульского в 2017 году удалось задержать Липатова, но следствие не собрало убедительных доказательств его причастности к хищениям в Межтрастбанке, и уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Задержать Бойкова как предполагаемого организатора хищений тогда не удалось. По данным оперативников, он уехал за границу и некоторое время проживал в Нидерландах.

Суть вменяемых в вину Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента Межтрастбанка.



Напомним, что в январе прошлого года Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в общем размере более 2,7 млрд рублей 11 человек из числа бывших контролирующих лиц Межтрастбанка, включая всех перечисленных в материале фигурантов уголовных дел.

