В состав наблюдательного совета Сбербанка выдвинуты 15 кандидатов, среди них глава Минфина Антон Силуанов и директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания набсовета.

Так, Банк России выдвинул шесть кандидатов: главного аудитора ЦБ Валерия Горегляда, советника председателя ЦБ Сергея Игнатьева, зампреда ЦБ Надежду Иванову, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Максима Орешкина и главу Сбербанка Германа Грефа. Еще восемь кандидатов выдвинули миноритарии, двоих — действующий набсовет Сбербанка (гендиректор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен и Михаил Ковальчук).

Всего в набсовет Сбербанка входит десять членов. Новые кандидаты — Антон Силуанов, Михаил Ковальчук и Филип Гаджен. Окончательно решение о составе наблюдательного совета будет принято на годовом общем собрании акционеров. Оно пройдет 24 апреля в форме заочного голосования.