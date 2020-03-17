Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по некоторым рублевым вкладам на 0,1—0,4 процентного пункта.



«Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) в отделении оформляется под 4,3—5,6%, онлайн — под 4,4—5,7% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) привлекается в отделении под 4,1—5,1%, онлайн — под 4,2—5,2% годовых.

Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов при открытии в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

Депозит «Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) в отделении можно разместить под 4,5%, онлайн — под 4,6% годовых.

Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.