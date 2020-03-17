Президент РФ Владимир Путин попросил работодателей по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть маленькие дети, гибкий или дистанционный график работы в связи с распространением коронавируса.

«Где это возможно, необходимо предусмотреть особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста», — сказал Путин.

По его словам, в случае внеплановых каникул, временного закрытия детских учреждений, если где-то возникает или может возникнуть такая необходимость, дети не должны быть предоставлены сами себе.

«Поэтому, помимо организации дистанционного обучения, обязательно нужно быть в постоянном контакте с родителями. Я прошу работодателей также учесть эту ситуацию: в том, чтобы мы спокойно, без всяких потерь, прошли эту ситуацию — непростую, прямо скажем. Нам нужно вместе сосредоточенно и дисциплинированно работать над этим. В том, чтобы мы прошли таким образом, все заинтересованы, в том числе и собственники предприятий», — отметил Путин.