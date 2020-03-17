Первый апелляционный суд общей юрисдикции не смог рассмотреть жалобы защиты бизнесменов Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, обвиняемых в растрате средств банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, на продление срока домашнего ареста до 13 мая. Дельпаль находится на карантине, поскольку общается со своими родными, недавно вернувшимися из Франции, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в начале заседания защита Дельпаля заявила ходатайство об отложении дела в связи с тем, что родственники обвиняемого, с которыми он, находясь под домашним арестом, проживает в одной квартире, недавно вернулись из Франции. Сразу по приезде им был установлен режим карантина, подразумевающий запрет на выход на улицу. Однако 14 марта властями было принято решение о том, что карантин распространяется не только на самих приезжих, но и лиц, с которыми они контактируют. В связи с этим от имени Филиппа Дельпаля адвокаты попросили рассмотреть жалобу защиты 20 марта или после этой даты, когда закончится его карантин.

В свою очередь следователь и прокурор выступили против. Они указали, что интересы Дельпаля представляют два профессиональных адвоката: Дмитрий Харитонов и Александр Поречный, поэтому присутствие самого предпринимателя в суде необязательно. Правоохранителей поддержал и представитель потерпевшей стороны.

Посовещавшись, судейская тройка постановила перенести заседание на 20 марта. Однако выяснилось, что на это время у Майкла Калви запланирован визит к врачу. В итоге договорились провести заседание 24 марта.