Лидером среди крупных российских банков по размеру вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам, стал в прошлом году Росэксимбанк с показателем около 312 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра Банки.ру, составившего рейтинги банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 января 2020 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности.

Среднемесячные выплаты рядовых сотрудников Росэксимбанка оказались почти на 30% больше, чем годом ранее. На 1 января этого года численность персонала банка, который подконтролен ВЭБу и занимается обслуживанием экспортно-импортных операций российских компаний, составляла 227 человек.

Лидером по росту расходов на персонал стал «Траст»: за год среднемесячная зарплата его сотрудников увеличилась более чем на 80 тыс. рублей (до 156 тыс.). Этому способствовало увеличение зарплатного фонда примерно на 66% и сокращение численности персонала на 28%. Такое увеличение расходов на персонал довольно неожиданно для банка «плохих» долгов, находящегося на санации у ЦБ, отмечают аналитики.

Заметнее всего за год снизился доход сотрудников ИНГ Банка — почти на 111 тыс. рублей, или 30%. Несмотря на это, банк занимает в рейтинге вторую строку со средней зарплатой в 260 тыс. рублей.

Средняя зарплата в госбанках — около 103 тыс. рублей (плюс 15,5% за год), в частных российских банках — более 80 тыс. (плюс 10%), в банках с иностранным капиталом — около 92 тыс. рублей (плюс 7,6%).

Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования в 2019 году составило 27,3 млрд рублей, оказавшись почти на 5,5 млрд больше, чем годом ранее. Более половины этой суммы пришлось на банки из топ-пятерки по активам, почти четверть — на Сбербанк. Четыре крупнейших банка по активам лидируют и по размеру вознаграждения, выплаченного членам правления. На пятой строке расположился Совкомбанк, а вот Россельхозбанк, входящий в первую пятерку по активам, занял лишь десятую строчку в рейтинге зарплат топов.

При расчете размера среднемесячного вознаграждения на одного члена правления список лидеров немного меняется. Первое место по-прежнему у Сбербанка; вторую и третью строчки занимают МТС Банк и Совкомбанк, обогнавшие Газпробанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Наиболее ощутимую прибавку получило правление МТС Банка: среднемесячное вознаграждение на одного члена правления выросло более чем на 20 млн рублей. Сказалось в первую очередь значительное увеличение размера премии — на 151% по сравнению с прошлым годом. Выросла при этом и величина оклада — на 5,5%.

Больше всего «просел» доход у топов Альфа-Банка: размер вознаграждения на одного члена правления уменьшился примерно вдвое в результате сокращения общей суммы вознаграждения почти на 0,5 млрд рублей и расширения состава правления с шести до десяти человек. Несмотря на это, банк занимает пятую строчку в рейтинге по среднемесячному вознаграждению на одного члена правления с показателем 17,1 млн рублей.



Узнать больше о доходах рядовых сотрудников и топ-менеджмента крупнейших российских банков можно в материале раздела «Исследования».

