Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам Республиканского Социального Коммерческого Банка (РСКБ) более чем на 3 млрд рублей, свидетельствует информация, опубликованная накануне на сайте АСВ.

Агентство осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который потерял лицензию 10 июня 2015-го и был признан банкротом в августе того же года.

АСВ 19 марта 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Алевтины Павловой, занимавшей должность предправления банка, а также бывших членов правления Татьяны Никитиной и Екатерины Барановой к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере около 3,093 млрд рублей. В агентстве тогда поясняли, что ответчики принимали решения по выдаче (одобрению выдачи) кредитов и приобретению права требования, в результате чего активы банка оказались сформированы ссудной задолженностью лиц, заведомо неспособных исполнить принятые на себя обязательства.



Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого была объявлена 12 марта 2020 года, требования АСВ о взыскании убытков с топ-менеджеров банка удовлетворены. С Павловой взыскано около 211,5 млн рублей, с Павловой и Никитиной — солидарно более 2,821 млрд, с Павловой, Никитиной и Барановой — более 43,6 млн.