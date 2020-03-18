Росгосстрах Банк увеличил уставный капитал на 72% — с величины около 3,482 млрд до более чем 5,991 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, пояснив, что увеличение произошло за счет размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций.

Бумаги были размещены 4 марта 2020 года по закрытой подписке в пользу банка «Открытие».

Номинальная стоимость акций составила 500 рублей за бумагу, цена фактического размещения — 1 315 рублей. Таким образом, за счет размещения чуть более чем 5,019 млн акций банк получил в капитал около 6,6 млрд рублей.

Основной капитал банка увеличился до 15,95 млрд рублей, указано в релизе. Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам дополнительной эмиссии достиг 32,8%, Н1.1 равен сейчас 23,4%, значение Н1.2 составило 31,4%.

«Дополнительная капитализация банка проведена с целью выполнения бизнес-плана на 2020 год в рамках утвержденной стратегии развития», — отметил президент — председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.



В 2019 году РГС Банк объявил о смене бизнес-стратегии. «В планах кредитной организации — создание крупного прибыльного банка в рамках группы «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. К 2022 году кредитная организация планирует войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдаче автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования», — отмечают в Росгосстрах Банке.