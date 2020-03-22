Московский Кредитный Банк (МКБ) назвал новые категории покупок для повышенного начисления баллов в программе «МКБ Бонус», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В период с 1 апреля по 30 июня пользователи программы «МКБ Бонус» получат от 5% до 7% баллами от суммы покупки в следующих категориях (можно выбрать до трех): «Кафе и рестораны», «Спорт» (оплата услуг в спортивных магазинах и клубах), «Городской транспорт», «Красота» (оплата услуг в магазинах косметики, парфюмерии и салонах красоты)», — говорится в релизе.



Также клиентам банка будет доступна категория «На карантине» (доставка еды из ресторанов быстрого питания, онлайн-кинотеатры, покупка видеоигр). Кроме этого, клиентам — держателям карт «Москарта Black» будет доступно повышенное начисление баллов в категории «Отели, туры», держателям пенсионной карты «Мудрость» — в категории «Аптеки».

В мобильном банке также доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кешбэк до 25% за покупки у определенных партнеров.

Программа лояльности «МКБ Бонус» для держателей карт МКБ позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагается несколько категорий на выбор, за покупки в которых будет начисляться 5% или 7% баллами от суммы покупки, в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль за ранее совершенные покупки. Управление категориями и баллами доступно в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн».