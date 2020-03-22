За последние три года доля займов на неотложные нужды подскочила в 1,5 раза: с 10,2% случаев в 2017 году до 15,3% в 2020-м. Об этом свидетельствуют данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которая проанализировала, как изменились цели займов в России за три года.



Чаще всего клиенты брали ссуды на личные нужды, в том числе на содержание дома, семьи и быта. В начале 2020 года доля таких займов составила 22,4%. В 2017 году она была немного меньше — 21,4%. Доля займов на ремонт осталась практически неизменной, около 15%.

Таким образом, по популярности займы на неотложные нужды обошли две другие категории: займы на ремонт жилья и на покупку относительно дорогостоящих потребительских товаров.



А вот ссуды на приобретение бытовой техники, электроники, одежды и мебели просели почти в 1,5 раза. Если в 2017 году они составляли 20,5% от общего числа выдач, то в 2020 году — всего 14,4%.



В относительном выражении россияне стали реже занимать на все категории товаров бытовой техники и электроники (холодильники, телевизоры, стиральные машины, компьютеры и т. п.) за исключением мобильных телефонов. В 2020 году займы на смартфоны стали почти в два раза популярнее, чем три года назад, составив 2,3% от общего числа выдач. Доля займов на покупку одежды и мебели осталась примерно на том же уровне в 2020 году: 0,9% и 1,4% соответственно.

«Подобные изменения связаны с тем, что доходы населения не растут и многим людям становится сложно рассчитать свои средства до зарплаты. Они также вынуждены экономить на дорогостоящих покупках, делая исключение только для смартфонов, которые стали для современного человека универсальным средством развлечения, рабочим инструментом и показателем статуса», — комментирует генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Другой необычный тренд: на отдых и отпуск стали занимать чаще (4,3% в 2020 году против 2,7% в 2017 году), а на лечение — реже (5,6% против 8,3% тремя годами ранее). Это может быть связано с омоложением аудитории заемщиков, считает Пономарев. Средний возраст клиента на финансовой онлайн-платформе Webbankir сегодня составляет 30—35 лет. «Люди этого поколения склонны больше тратить на впечатления, нежели на покупку вещей», — объясняет эксперт.

Среди других популярных причин, чтобы взять заем, оказались также ремонт автомобилей, в том числе покупка запчастей, и подарки. Первая категория выросла за три года с 9,3% до 9,7%, вторая — с 6% до 6,4%.

Также россияне стали чаще прибегать к займам, чтобы погасить предыдущие долги. Доля таких обращений увеличилась с 1,4% в 2017 году до 2,5% в 2020 году.