Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к двум физлицам, контролировавшим банк «Югра», и двум компаниям на сумму порядка 1,003 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

Ответчиками по иску о привлечении к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, поданному 12 марта, выступают Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев и две компании: АО «Комплексные инвестиции» и Seneal International Agency Ltd. Обоснование иска в релизе АСВ не приводится.

Согласно размещенной на странице рухнувшего банка на сайте ЦБ справке о структуре собственности «Югры» по состоянию на 12 декабря 2016 года, компания «Комплексные инвестиции» («КОМИН») входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке (Хотин значился владельцем 100% компании).

Ранее в текущем месяце стало известно о поданном в столичный арбитраж 3 марта иске АСВ к Хотину, Шиляеву, «Комплексным инвестициям», а также АО «Каюм Нефть» на 4,532 млрд рублей.



И Хотин, и Шиляев находятся под следствием.