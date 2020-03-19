• Официальные курсы доллара и евро прибавили еще по несколько рублей: американская валюта выросла на 2,9439 рубля, составив 80,157 рубля. Курс евро повысился на 2,3788 рубля — до 87,2669 рубля. С момента начала обвала рынков, последовавшего за срывом сделки ОПЕК+ 6 марта (который спровоцировал резкое снижение нефтяных цен) и стимулируемого распространением коронавируса, официальные курсы доллара и евро по состоянию «на завтра» прибавят в общей сложности почти по 14 рублей (курсы ЦБ на 6 марта равнялись округленно 66,19 рубля за доллар и 73,68 рубля за евро). По данным Bloomberg, рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.

• Лидером среди крупных российских банков по размеру вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам, стал в прошлом году Росэксимбанк с показателем около 312 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра Банки.ру, составившего рейтинги банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 января 2020 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности.

• Власти Москвы опровергли введение режима чрезвычайной ситуации, но могут ввести его в любой момент. Позволит ли это переложить долги на страховую компанию? Поскольку кредитное страхование — дело добровольное, условия его определяются не законами, а договором, который заемщик заключает со страховой компанией, напоминают юристы. Основанием для выплаты может быть только само событие, на случай наступления которого заключен договор.

• Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza. Однако есть риск потратить сэкономленные средства на запасы продуктов и импульсивный онлайн-шопинг, предупреждают эксперты. Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. Этот показатель складывается из 15,5% сбереженных доходов за транспортные услуги, 10,1% высвобождается благодаря отсутствию трат на отдых и культурные мероприятия, еще 3,6% — это отказ от походов в кафе и рестораны. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составляет 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.