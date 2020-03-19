Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта. Доходность депозитов в долларах снижена на 0,5 п. п.

«Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) открывается под 5,6—6,1% годовых.

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 5,4—6% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 4,4—5,5% годовых. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно увеличение ставки по рублевому вкладу на 1 п. п. при использовании вкладчиком карты «Халва».

Процентные ставки по долларовому вкладу «Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один и два года) составляют 0,4—1,2%, а по «Удобному» (на срок от одного месяца до трех лет) — 0,3—1% годовых. Минимальная сумма — 500 долларов. Выплата процентов — в конце срока.

Пополнять можно все вклады, за исключением «Максимального дохода» в долларах.