Плюс Банк с 19 марта возобновил прием средств во вклад «Двенадцать Плюс». Срок депозита составляет 370 дней.

Минимальная сумма при выборе выплаты процентов ежемесячно на счет вклада до востребования или ежемесячной капитализации процентов — 50 тыс. рублей, а при выборе ежемесячной выплаты процентов на карточный счет — 100 тыс. рублей.

Доходность составляет 6,25% годовых. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.