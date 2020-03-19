Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал несостоятельным (банкротом) Невский Банк. О решении, резолютивная часть которого была объявлена 17 марта, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, ЦБ в конце февраля этого года опубликовал данные, согласно которым «дыра» в капитале Невского Банка на 13 декабря 2019 года, дату отзыва его лицензии, превышала 2,7 млрд рублей.

В числе прочего в отчете отмечалось, что объем средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в банке составил на указанную дату около 2,587 млрд рублей с учетом выявленных временной администрацией признаков формирования фиктивных обязательств кредитной организации перед физическими лицами на сумму около 1,3 млрд рублей.

До этого в АСВ сообщили о выявлении в Невском Банке фиктивных вкладов на 1,5 млрд рублей. «Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов одновременно с опцией внесения средств, отключили все наблюдение: и в банкоматах, и внешнее. Якобы… около 600 человек внесли за неделю, по ночам, порядка 1,5 миллиарда рублей», — рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

В то же время газета «Коммерсант» в январе писала, что часть вкладчиков Невского Банка столкнулась с проблемами при попытке получить страховое возмещение: их не оказалось в реестре кредиторов. Издание отмечало, что хищение из банка в первой половине декабря 3 млрд рублей, о котором сообщал ЦБ, отзывая лицензию, могло состояться, если «Невский» привлекал вклады населения, не отражая их в своей бухгалтерии, поскольку похищенная сумма превышала все активы банка.

В начале марта этого года в ЦБ сообщили, что должностные лица Невского Банка незаконно получали выплаты из фонда обязательного страхования вкладов.



АСВ с 25 декабря выплачивает страховку вкладчикам «Невского» через Московский Индустриальный Банк и банк «Открытие», общий размер страховых выплат оценен в 1,3 млрд рублей.

