«Русский Стандарт» повысил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,5 процентного пункта.

Доходность депозита составит 6,5% годовых. Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс.



Срок — 181 день. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока действия вклада.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Выплата процентов — в конце срока. Предложение действует до 31 марта.