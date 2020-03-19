Около двух третей россиян начали больше экономить после мартовского ослабления рубля, в среднем выбрав для этого какие-то две категории товаров, говорится в исследовании Центра стратегических разработок.

Согласно представленным данным, среди этих категорий — бытовая техника и электроника, готовая еда (в том числе в ресторанах), парфюмерия, алкогольная продукция, косметика, бытовая химия и предметы обихода, а также детские товары и игрушки.

В то же время отмечаются и незапланированные покупки: за прошедшие две недели их совершили 20% россиян, а еще 34% ждут для этого укрепления рубля. Около 28% граждан планируют взять кредиты для совершения покупок в ближайшее время.

«Чаще всего это, естественно, покупки жилья или автомобиля. Если вспомнить опыт кризиса 2014 года, то действительно изначально был бум на покупки и недвижимости, и особенно в сегменте автомобилей; девять из десяти таких покупок происходили с кредитованием населения», — отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

Исследование также показало, что большинство россиян придерживаются пассивных финансовых стратегий: сокращать затраты и экономить намерены 65% опрошенных, сберегать и наращивать накопления в рублях — 39%. Около 12% респондентов заявили о намерении покупать иностранную валюту, чтобы хранить средства в евро или долларах, 9% — вкладывать в недвижимость, драгметаллы и другие материальные ценности, а 6% — инвестировать в ценные бумаги.

В целом ожидания по курсу рубля у россиян скорее пессимистичные. «Продолжения девальвации ожидают 43% россиян. Уровень неопределенности по данной теме существенно выше, чем при оценке ситуации с коронавирусом (19% против 10% соответственно)», — говорится в документе.

