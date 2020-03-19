ОТП Банк запустил новый сервис — консультации вирусологов. Опция уже доступна в рамках программы «Мультисервис», следует из релиза финучреждения.

«Клиенты банка могут, минуя долгое ожидание на горячих линиях, обратиться к врачам по вопросам профилактики вирусных инфекций, за консультациями по симптомам и рекомендациями по дальнейшим действиям. Более того, профильные специалисты расскажут о текущей обстановке в мире, сориентируют в географии распространения нового вируса и предоставят актуальную информацию об открытии или прекращении авиа- и ж/д рейсов по России и миру», — отмечается в сообщении.

«Мультисервис» предоставляет юридические и финансовые консультации, а также консультации по медицинским вопросам, уходу за домашними животными и другие услуги.