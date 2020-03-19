Агентство по страхованию вкладов требует с бывших контролирующих лиц банка «Нефтяной Альянс» 6,4 млрд рублей. Об иске, поданном в Арбитражный суд Москвы 16 марта 2020 года, АСВ сообщает на своем сайте в четверг, 19 марта.

Лицензия у банка была отозвана 14 марта 2017-го, а в июле того же года «Нефтяной Альянс» был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Ответчиками по иску значатся Григор О. Э., Чуча С. П., Худокормова О. К., Струков А. В., Бушуев С. Б., Карпов А. Е., Горбунов О. Е., Липей К. О., Платонов С. Н., Кавайкина С. И., Чернышов С. В., Жихарев К. Л., Краснянский Л. Н. и Бобырев В. В.

Напомним, что Олег Григор занимал пост председателя правления банка; Сергей Чуча, Олег Горбунов, Александр Струков, Ольга Худокормова (главный бухгалтер), Кирилл Липей, Сергей Бушуев, Александр Карпов входили в правление. Кирилл Жихарев возглавлял совет директоров банка, в который, наряду с ним и Григором, входили, в частности, Леонид Краснянский и Валентин Бобырев. Ряд топ-менеджеров банка входили и в число его совладельцев (Жихарев, Краснянский, Бобырев).

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность физических и юридических лиц или имущество неравноценной стоимостью», поясняется в сообщении АСВ. Кроме того, банковские топ-менеджеры, несмотря на наличие соответствующих оснований, не принимали мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности, указывают в АСВ.



ЦБ ранее сообщал о выявлении признаков вывода активов из банка «Нефтяной Альянс» и передаче этой информации в правоохранительные органы, а АСВ — об обнаружении недостачи в банке на 8,95 млрд рублей.