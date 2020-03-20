• Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Решение регулятора совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Дальнейшие решения ЦБ по монетарной политике будут зависеть от скорости распространения коронавируса и динамики цен на нефть, поэтому аналитики не рискуют прогнозировать траекторию ставки до конца года. Банк России также допустил рост инфляции выше целевого уровня в 2020 году. Регулятор признает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно увеличиться. Тем не менее замедление роста внутреннего и внешнего спроса ЦБ считает значимым дезинфляционным фактором.

• Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В сообщении ЦБ перечислены меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

• Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) заявила о распространении в Рунете схемы подмены платежных форм онлайн-оплаты, в результате которой деньги попадают на карты мошенников. Схема основана на том, что мошенник создает, например, сайт по проведению платных опросов, после участия в которых пользователю приходит ссылка на получение крупного выигрыша. Для получения денег пользователю нужно заполнить несколько форм, после чего его просят уплатить небольшую комиссию, введя данные своей банковской карты. В итоге деньги поступают на карты мошенников.

• Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказали в четырех крупнейших банках, пояснив, что в этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому без инкассации, а следовательно, и обработки. По технологии ресайклинга работают 40% банкоматов у Сбербанка, 27% у крымского РНКБ, 25% у Райффайзенбанка и почти столько же у ВТБ, а также 20% у Росбанка. В «Ак Барсе» не раскрыли долю, но сказали, что всего таких машин 120.