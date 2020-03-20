Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в релизе.

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет сохранена. Дальнейшие решения ЦБ по монетарной политике будут зависеть от скорости распространения коронавируса и динамики цен на нефть, поэтому эксперты не рискуют прогнозировать траекторию ставки до конца года.



Это второе заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принял решение снизить ее.

В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.