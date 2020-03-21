• Некоторые банки на фоне падения курса рубля уже начали повышать ставки по депозитам. О том, станут ли вклады снова привлекательными для россиян, читайте в материале Банки.ру.

• Американские миллениалы уверены, что станут миллионерами, однако у экономистов для них плохие новости. О чем мечтают миллениалы в России и США и что их ждет в будущем, можно узнать здесь.



• Как в «Тинькофф» борются с коронавирусом, может ли банк изменить свои планы и кто в действительности управляет его бизнесом, в интервью Банки.ру рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

• Падение цен на нефть привело к резкому снижению курса рубля, а это в свою очередь — к всплеску спроса на недвижимость. О том, как ведут себя цены на жилье в условиях валютного кризиса, что будет с ипотечными ставками и стоит ли сейчас выходить на сделку, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Скорость роста при внушительных масштабах, надежность и высокие технологии — отличительные черты основных лауреатов премии «Банк года». О том, кто и за что получил главные финансовые награды России, можно узнать в публикации «Премиальный фронт».

• «Неважно, о чем речь — о носках или об акциях, я люблю покупать качественные вещи уже со скидкой», — сказал Уоррен Баффет. Скидкам на активы по всему миру позавидуют иные супермаркеты. В том, достаточны ли они и стоит ли покупать бумаги во время всеобщей распродажи, разбирался Банки.ру.

• Коронавирус вынудил работодателей переводить сотрудников на дистанционную работу. Страховая сфера продажу полисов онлайн освоила давно, а вот с урегулированием убытков без визита в офис ситуация не столь радужная. О том, как урегулировать страховой случай без визита к страховщику, выясняем здесь.