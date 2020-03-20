«Яндекс.Деньги» ввел дополнительный кешбэк 5% за онлайн-оплату картой «Яндекс.Денег» готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов, говорится в релизе сервиса.



«Яндекс.Деньги» решили поддержать пользователей на фоне всеобщего перехода в домашнюю изоляцию и на режим удаленной работы. Сервис ввел дополнительный 5-процентный кешбэк за онлайн-оплату картой «Яндекс.Денег» готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов. Таким образом, люди смогут и заказывать еду, не выходя лишний раз из дома, и получать за это баллы «Яндекс.Денег», — отмечается в сообщении.

Для этого необходимо оплатить онлайн-заказ готовой еды или продуктов пластиковой либо виртуальной картой «Яндекс.Денег». Кешбэк начисляется мгновенно в баллах. Один балл равен одному рублю. Потратить баллы можно везде, где принимают «Яндекс.Деньги». Кешбэк 5% за оплату готовой еды и продуктов будет действовать до конца марта.