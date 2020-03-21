Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

ББР Банк повысил ставки по вкладу «2020». Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — 200, 500 и 700 дней. Процентные ставки составляют 6—6,25% годовых (ранее — 5,25—5,75%). Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по некоторым рублевым вкладам на 0,1—0,4 процентного пункта. Так, «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) в отделении оформляется под 4,3—5,6%, онлайн — под 4,4—5,7% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Московский Областной Банк предлагает вклад «Маневр». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 91-й день — 5,5%, с 92-го по 182-й день — 5,25% (от 50 тыс. рублей); с первого по 91-й день — 5,75%, с 92-го по 182-й день — 5,5% (от 10 млн рублей). Таким образом, средние годовые процентные ставки составят 5,37% (от 50 тыс. рублей) и 5,63% (от 10 млн рублей).

Энергомашбанк запустил новый вклад — «Весеннее предложение», а также повысил ставки по депозиту «Ежемесячный доход» в долларах и евро. Минимальная сумма первоначального взноса — 75 тыс. рублей. Срок — 375 дней. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Пополнение возможно в течение первых 30 дней. Частичное снятие денежных средств не допускается. Выплата процентов — в конце срока.

Банк «Восточный» повысил ставки по вкладу «Весенний» на 0,5 п. п. Доходность депозита составит 6,5—7% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 181 и 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,5 п. п. Доходность депозитов в долларах снижена на 0,5 п. п. «Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) открывается под 5,6—6,1% годовых. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 5,4—6% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

Генбанк предлагает открыть сезонный вклад «Легендарная весна». Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, сроки — 45 и 91 день. Доходность депозита составляет 4,4—4,8% годовых. Возможно пополнение счета без ограничений, при этом исключение составляет последний календарный месяц, если он заканчивается в выходной или нерабочий праздничный день. Проценты выплачиваются в конце срока.

Почта Банк запускает рублевый промовклад «Новый сезон» со ставкой 5,1% годовых. Депозит можно открыть в период по 30 апреля включительно только в мобильном приложении или интернет-банке «Почта Банк Онлайн». Новый вклад открывается на 181 день в сумме от 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения депозита. Проценты начисляются в конце срока размещения.

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк повысили ставку по вкладу «Хорошее начало». Средняя годовая процентная ставка за полный срок депозита составит 6,25% годовых (вместо 5,75%). Вклад открывается на 120 дней. Срок разделен на четыре периода начисления процентов со ставкой 6% за первый месяц и за период с 31-го по 60-й день, 6,5% — за периоды с 61-го по 90-й день и с 91-го дня до конца срока. Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей.

Банк «Русский Стандарт» повысил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,5 п. п. Доходность депозита составит 6,5% годовых. Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. Срок — 181 день. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока действия вклада.

Энергомашбанк увеличил доходность вклада «Правильный выбор». Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ставка составляет 6,8% годовых (вместо 6,5%). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Промтрансбанк предлагает открыть вклад «Весенний». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 185 дней. Процентная ставка составляет 6% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.