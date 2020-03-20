Инфляция может достигнуть своего пика в I квартале 2021 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, инфляция может достичь пика в первом квартале следующего года. Это связано и с эффектом базы, сейчас у нас самая низкая инфляция, и лагов переноса ослабления курса в инфляцию», — объяснила глава регулятора в ходе онлайн-брифинга.

В релизе по результатам заседания совета директоров ЦБ сообщил, что инфляция в 2020 году может превысить целевой уровень, ее возвращение к 4% ожидается в 2021 году.