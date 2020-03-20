Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В частности, объявлено о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

«С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации», — отмечается в релизе ЦБ.

Так, регулятор:

• приостанавливает проверки кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года;

• приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года;

• увеличивает срок исполнения организациями предписаний и запросов надзорного характера — дает до одного месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);

• будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций, перешедших на дистанционный режим работы, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности;

• ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки;

• до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных указанием № 4104-У, с трех до шести рабочих дней с даты их заключения;

• определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушение порядка представления таких документов за отчетные периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости срок будет продлен). Сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии с программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года будет сокращен;

• вносит изменения в регламент функционирования платежной системы Банка России, предусматривающие продление ее работы на один час.



В сообщении регулятора также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.