Банк «Русский Стандарт» изучил данные по самым популярным финансовым услугам среди представителей разных знаков зодиака и выявил любопытные закономерности. Так, в 2019 году депозиты открывали чаще клиенты-Девы, а клиенты, рожденные под знаком Тельца, чаще других оформляли кредитные карты (8,83%).



Эксперты отмечают: в прошлом году Тельцы также стали лидерами в оформлении потребительских кредитов наличными (PIL-кредитов, 8,82%). Однако первую строчку здесь с ними поделили клиенты-Близнецы. Интересно, что в числе тех, кто реже всего пользовался данной услугой, — Стрельцы (7,74%).

«Некоторые астрологи убеждены: Близнецы зачастую не умеют грамотно распоряжаться денежными средствами. При этом многие эксперты все же сходятся во мнении: при желании Близнецы легко находят пути, как извлечь для себя финансовую выгоду. Тому подтверждение следующая статистика: помимо пальмы первенства в оформлении PIL-кредитов, в 2019 году клиенты-Близнецы заняли первое место в двух других категориях. Среди них открытие накопительных счетов (8,82%) и оформление дебетовых карт (8,87%)», — говорится в исследовании.

По статистике банка, за указанный период не менее активными пользователями финансовых услуг оказались россияне, рожденные под знаком Девы. К слову, представители этого знака зодиака чаще других оформляли POS-кредиты: 8,82% от всех оформленных в банке POS-кредитов. Помимо этого, именно клиенты-Девы открыли в 2019 году больше всего депозитов (8,95%). «Недаром за этими представителями земной стихии закрепился статус «твердо стоящие на ногах реалисты». Так, некоторые специалисты отмечают: мало что в жизни дается Девам с легкостью, именно поэтому они как никто другой знают цену деньгам и способны отказаться от многого, чтобы отложить деньги про запас», — отмечается в исследовании.