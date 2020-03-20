Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует выкупить собственные еврооблигации нескольких выпусков совокупно на сумму до 200 млн долларов, говорится в сообщении эмитента.

Предложение МКБ о выкупе распространяется на пять выпусков евробондов с погашением в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах, номинированных в долларах и евро.

Объявить итоги выкупа банк планирует 27 марта.

В четверг МКБ сообщил о намерении 20 марта погасить большую часть ранее выкупленных евробондов в долларах и евро.

Всего банк ранее выкупил евробонды с погашением в 2021, 2023 и 2024 году на 433,8 млн долларов и бумаги с погашением в 2024 году на 122,9 млн евро. Банк принял решение погасить бумаги на 400 млн долларов и на 100 млн евро. Непогашенные облигации МКБ намерен держать на собственном балансе и может продать или погасить их в будущем.