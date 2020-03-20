Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке. Теперь получить денежные средства в банке возможно:



под 9,55—9,9% годовых (прежде — под 7,95—8,4% годовых) по предложению «Новостройка»;

под 9,85—10,2% годовых (ранее — под 8,25—8,7% годовых) по программам «Квартира» и «Рефинансирование»;

под 10,2—10,6% годовых (прежде — под 8,7—9,1% годовых) по предложению «Апартаменты»;

под 11,2% годовых вместо установленных ранее 9,7% годовых по программе «Свободные метры»;

под 12,2% годовых вместо действовавших прежде 10,7% годовых по предложению «Ипотека плюс».

«Также банк повысил надбавку к ставке при соотношении кредит/залог более 80% с 0,5 до 1 процентного пункта. Минимальная ставка по большинству программ будет действовать при подаче заявки онлайн на сумму более 6 млн рублей и при условии заключения кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости недвижимости и 15% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «Интеко» и 40% — в иных случаях. По целевым кредитам под залог имеющегося жилья и на ремонт отношение К/З может достигать 70% и 60% соответственно. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 30—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.