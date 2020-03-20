Принятые Банком России и правительством меры по поддержке экономики во многом способствуют нормализации ситуации в условиях экономического кризиса и угрозы распространения коронавируса. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин, слова которого цитирует пресс-служба банка.

«Правительство и Центральный банк приняли своевременные, адекватные и профессиональные решения. Считаю, что это во многом способствует нормализации ситуации в условиях экономического кризиса и угрозы распространения коронавируса», — сказал Костин.