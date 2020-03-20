Нижневолжский Коммерческий Банк (НВКбанк, Саратов) признан банкротом. Резолютивная часть соответствующего решения была объявлена на заседании Арбитражного суда Саратовской области 19 марта, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Суд назначил АСВ конкурсным управляющим.

Лицензия у НВКбанка была отозвана 24 января текущего года. Как сообщал Центробанк, кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, скрывая свое реальное финансовое положение. По данным ЦБ, более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды. «Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации», — указывал регулятор.



В феврале Центробанк оценил «дыру» в капитале НВКбанка на дату отзыва лицензии в 594 млн рублей.