Оплата товаров с помощью биометрии начала тестироваться в продуктовых магазинах России, пишут «Известия» . Первым такую возможность при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) предоставил ВТБ в супермаркетах «Лента». Также такой эксперимент с несколькими торговыми сетями прорабатывает Промсвязьбанк.

В магазинах «Лента» тестируется процедура покупки с помощью биометрии, такую возможность обеспечили ВТБ и «Ростелеком», сообщил изданию руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов. Он подчеркнул, что внедрить биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе планируется уже в середине 2020 года. Этот способ оплаты обеспечит удобство посетителям и повысит качество их обслуживания, уверен Чугунов.

Переговоры с несколькими розничными сетями насчет внедрения такого способа оплаты ведет и Промсвязьбанк: пилотные проекты планируется запустить в начале 2021 года, рассказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса кредитной организации Ольга Алексюк. Она не уточнила, какие именно торговые сети рассматривают такую возможность.

«Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать «пластик», деньги или телефон», — пояснила Алексюк.

В «Ак Барсе» заявили, что тестируют функционал лицевого эквайринга, а появиться для пользователей он может уже до конца 2020 года.



Биометрическая оплата сокращает время обслуживания клиента с 20 до пяти секунд, подчеркнули в «Ростелекоме». Кроме того, она позволяет при оплате сразу начислять баллы по программам лояльности и подтверждать возраст покупателя, если он оплачивает, например, алкогольный напиток.



«В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например ПИН-код. Клиент также сможет оплатить с помощью биометрии покупку в Интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр вместо длительного заполнения реквизитов карты», — сообщили «Известиям» в «Ростелекоме».



Оператор ЕБС сообщил, что сейчас в базе хранится более 130 тыс. слепков.



В «Ростелекоме» заявили, что внедрение технологии обсуждается не только с торговыми сетями, но также с сетями автозаправок и фастфуда, производителями вендинговых автоматов и представителями метро и РЖД.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне распространения коронавируса, который может передаваться в том числе через купюры и пластиковые карты.