Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение организовать возможность дистанционного выделения пособий гражданам, которым это необходимо. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы, и, конечно, получить его в дистанционном режиме», — сказал Мишустин.