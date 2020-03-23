Нефтяники могут выплатить государству в 2020 году до 700 млрд рублей из-за падения цен нефти в рамках работы демпфирующего механизма к обратному акцизу на нефть. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Да, нефтяные компании уже платят государству. В прошлом месяце — 7 миллиардов [рублей]. По этому месяцу должны будут заплатить в апреле, — сказал он. — При цене нефти порядка 25—30 долларов за баррель они должны выплатить порядка 700 миллиардов рублей в год».

При этом помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть не обсуждается, отметил Сазанов. «Нефтяным компаниям? Нет. Они должны помогать государству», — заявил замглавы Минфина.