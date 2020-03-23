Рост российского ВВП в феврале 2020 года ускорился до 2,9% в годовом выражении с январских 1,7%. Такая оценка Минэкономразвития представлена в материале «Картина деловой активности. Март 2020 года» .

Как уточняется, оценка за январь была скорректирована на 0,1 процентного пункта в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности

С начала года темп роста ВВП оценивается в 2,3% год к году.

ВВП России в январе — феврале 2020 года вырос на 2,3% В целом бюджет за два месяца также исполняется по плану, отметил министр финансов РФ.

Значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года).

Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке, сохранились приблизительно на уровне января — 1,7—1,9% в годовом выражении.

Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное производство (по 1 п. п.). В феврале 2020 года был обновлен пятилетний максимум по темпу роста оборота розничной торговли, рост которого ускорился до 4,7% в годовом выражении с 2,7% в январе-2020. Ускорение роста наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте рынка. Темп роста в обрабатывающей промышленности в феврале ускорился до 5% с 3,9% в январе, в добывающей составил 2,3% (после снижения показателя на 0,4% месяцем ранее). В то же время в электроэнергетике и водоснабжении в феврале наблюдалась слабая динамика, обусловленная в первую очередь более теплой, чем в прошлом году, погодой.

Уровень безработицы с исключением сезонности в феврале обновил исторический минимум — 4,4% от рабочей силы, указано в «Картине деловой активности» (в Росстате на днях сообщали о 4,6%).



Также в МЭР напоминают, что номинальная заработная плата в январе 2020 года выросла на 9,1% в годовом выражении, реальный рост составил 6,5% (плюс 10,1% и плюс 6,9% год к году в декабре соответственно). «Некоторое замедление роста было обусловлено динамикой во внебюджетном секторе, в то время как рост заработных плат в социальном секторе в январе ускорился. Вклад в рост реальных заработных плат в январе внесло существенное замедление годовой инфляции», — отмечается в материале министерства.