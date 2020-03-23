Икано Банк стал новым партнером процессингового центра «КартСтандарт» и начал эмиссию собственных карт. Об этом сообщили в группе компаний «Центр финансовых технологий», в которую входит «КартСтандарт».

Икано Банк специализируется на финансовых продуктах и услугах, связанных с обслуживанием компаний группы «ИКЕА». Банк работает в платежной системе Mastercard под спонсорством РНКО «Платежный Центр». «Партнерами уже реализован уникальный проект по созданию карточного продукта «с нуля», — говорится в релизе.

Там поясняется, что одной из целей банка в рамках сотрудничества с ПЦ «КартСтандарт» стало «создание совершенно нового для кредитной организации карточного продукта — карты Mega Friends, которая позволяет клиентам — покупателям магазинов «Мега» предоставить комплекс финансовых услуг на еще более качественном уровне по европейским стандартам».

Также были проведены «нестандартные интеграции» между контакт-центрами участников проекта, что позволит клиентам Икано Банка «получать оперативную и своевременную поддержку по всем финансовым продуктам банка», указано в релизе.



«Стратегия Икано Банка направлена на развитие розничных проектов и расширение спектра предлагаемых клиентам услуг и продуктов. Старт эмиссии собственных карточных продуктов — логичный шаг в реализации этой стратегии. Благодаря технологической поддержке и компетенциям команды «КартСтандарта» мы планируем всесторонне развивать это новое для банка бизнес-направление», – прокомментировал председатель правления Икано Банка Хенрик Енсен.