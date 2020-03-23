На кредитование нефинансового сектора экономики (нефинансовых организаций и населения) приходится более 75% совокупного кредитного портфеля российских банков, при этом доля банковского кредитования населения в общем объеме ссудной задолженности нефинансового сектора растет. Об этом говорится в аналитическом обзоре Ассоциации банков России, посвященном кредитованию нефинансового сектора. В ассоциации уточняют, что материал готовится ежегодно к проводимой в марте Всероссийской банковской конференции, которая в этом году была отменена в связи с эпидемией коронавируса.

Авторы материала констатируют, что на фоне усиления волатильности на мировых финансовых рынках, падения цен на нефть и распространения COVID-19 в мировой экономике обозначился поворот в сторону снижения деловой активности. Замедление роста затронуло 90% развитых и 60% развивающихся стран. Текущая ситуация характеризуется не только исчерпанием потенциала циклического подъема, но прежде всего возрастающей неопределенностью перспектив развития.

Кроме того, все более тревожными становятся симптомы «перегрева» глобального фондового рынка. Прямым следствием этого стало появление сегмента облигационного рынка с отрицательной доходностью. Политика околонулевых ставок поощряет «аппетит к риску» и содействует ускоренному росту долговой нагрузки. Эпидемия коронавируса может сыграть роль «спускового крючка» для реализации пессимистических ожиданий на мировых фондовых площадках и сырьевых рынках.

В исследовании отмечается, что на протяжении уже почти пяти лет динамика корпоративного кредитования в России находится на уровнях, близких к историческим минимумам. По итогам 2019 года его прирост составил 1,2%, что ощутимо ниже аналогичного показателя за предшествующий год. Наиболее медленными темпами росло кредитование крупных предприятий, доля которых в корпоративном кредитном портфеле всего банковского сектора достигает 86%. Гораздо более высокими темпами — 12,7% — характеризовался прирост кредитования субъектов МСП, хотя здесь, по мнению авторов, не следует сбрасывать со счетов эффект низкой базы.

Обзор Банки.ру по кредитованию МСП: вирус путает карты, вся надежда на господдержку Начиная с осени 2019 года, что аналитики считают приемлемым лагом по отношению к началу цикла снижений ключевой ставки, наблюдался стабильный ежемесячный прирост кредитования МСП.

Авторы также констатируют, что введение с 1 октября 2019 года обязательного расчета показателя долговой нагрузки и макропруденциальных надбавок в зависимости от его диапазона снизило активность банков на рынке необеспеченных банковских ссуд. Но, несмотря на снижение темпов прироста кредитования населения в 2019 году, обусловленное применением Банком России сдерживающих регулятивных мер, его динамика продолжает заметно опережать темпы прироста ссудной задолженности нефинансовых предприятий. Значительный потенциал роста имеет ипотечное и жилищное кредитование. К началу марта 2020 года доля банковского кредитования населения в общем объеме ссудной задолженности нефинансового сектора российской экономики достигла 34,5% против 24,3% в 2016 году и 22,2% в 2010-м.

В исследовании в том числе содержатся результаты экспертного опроса относительно тенденций кредитования нефинансовых предприятий и населения.

В числе основных факторов, сдерживающих динамику кредитования нефинансовых предприятий, респонденты назвали сложное финансовое положение заемщиков (33% ответов) и недостаточный спрос со стороны качественных заемщиков (31%). Еще одним сдерживающим фактором, на который указали 13% участников опроса, является неадекватно высокая регуляторная нагрузка на капитал. Наряду с этим часть опрошенных (13%) назвали в качестве фактора ограниченные возможности или их отсутствие для участия в государственных программах стимулирования экономики.

В числе основных причин, сдерживающих динамику кредитования домашних хозяйств, респонденты указали низкие темпы прироста реальных доходов населения (41%) и высокий уровень закредитованности заемщиков (27%). Наряду с факторами на стороне спроса участники опроса отметили и факторы, которые сдерживают предложение кредитов. Часть из них (16%) к этим факторам относит жесткие критерии расчета показателя долговой нагрузки, а другая часть (14%) — неадекватно высокие коэффициенты риска. «При этом следует обратить внимание на то, что эти факторы тесно коррелируют с высоким уровнем закредитованности населения», — отмечается в материале ассоциации «Россия».



Наиболее характерными на сегодняшний день изменениями, происходящими в российской банковской системе, треть участников опроса считают консолидационные процедуры, которые усиливают перераспределение рыночных долей в пользу крупных банков. Весомым (28% ответов) также признается продолжающийся рост зависимости показателей деятельности банковского сектора от показателей работы банков с государственным участием. Четверть респондентов отмечают тот факт, что большинство средних и малых кредитных организаций, включая банки с базовой лицензией, продолжают терять конкурентоспособность: среди средних и малых банков на это обращают внимание 29% опрошенных и 39% — среди банков с базовой лицензией.