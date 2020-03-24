Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении; решение принято по просьбе самого Жарова: 24 марта он станет гендиректором «Газпром-медиа», пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Одним из претендентов на пост руководителя Роскомнадзора источники называли начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

Комментируя изданию свой уход из Роскомнадзора, Жаров заявил, что служба очень изменилась за восемь лет его руководства.

«Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации. У нас многое получилось, однако, я уверен, что и следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности», — сказал он.